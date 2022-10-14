Марита Лоренц — любовница Фиделя Кастро, которая должна была его устранить по заданию ЦРУ

Жизнь молодой любовницы Фиделя Кастро была насыщена приключениями. Сразу после Второй Мировой войны Марита Лоренц была завербована Центральным разведывательным упраздним (ЦРУ).

Марита Лоренц родилась в августе 1939 года, а через несколько недель Германия вторглась в Польшу. Ее отец, Генрих Лоренц, командовал флотилией подводных немецких лодок, однако его корабль был быстро захвачен, а сам мужчина попал в лагерь для военнопленных в Великобритании. Мать Мариты Лоренц была завербована английской разведкой, но в 1944 году она попала в концентрационный лагерь, а девочку отправили в детский изолятор.

После окончания Второй Мировой войны, семья Мариты Лоренц была освобождена и стала работать на американскую разведку. Через некоторое время она перебралась в США и поселилась на Манхэттене. Генрих Лоренц стал капитаном роскошных лайнеров.

В одно из путешествий на круизном лайнере отца Марита Лоренц пришвартовалась к берегам Кубы, где и познакомилась лично с Фиделем Кастро. В 1959 году она перебралась к новому возлюбленному на Остров свободы, однако в мае 1960 года вернулась в США, где была завербована сотрудниками ЦРУ.

По заданию американской разведке Марита Лоренц должна была уничтожить Фиделя Кастро, однако еще по дороге на задание поняла, что не сможет совершить убийство. Кроме того, Кастро быстро начал что-то подозревать и прямо спросил у девушки, не работает ли она на ЦРУ, но она не призналась и ответила, что работает на себя.

Однако Марита Лоренц заявила, что действительно должна убить Кастро, на что он дал ей пистолет и приказал стрелять. Тогда Кастро закричал, что она не сможет его убить и никто не сможет этого сделать. Они провели ночь, после чего история Мариты Лоренц начала покрываться огромной тайной.

История Мариты Лоренц появилась в прессе только в 1977 году, когда она заявила, что знает убийцы Кеннеди. По ее признанию, она познакомилась с Ли Харви Освальдом осенью 1963 года на конспиративной квартире в районе Гаваны в Майами. Лоренц дала свои показания Специальному комитету Палаты представителей США по убийству президента, однако расследование все равно было приостановлена.

Считается, что с конца 1970-х годов Марита Лоренц была отправлена на «скучную шпионскую работу». Она вышла замуж за человека из своей профессии и прожила в Нью-Йорке оставшуюся жизнь. Марита Лоренц умерла в возрасте 80 лет в 2019 году.