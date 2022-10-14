Минобороны РФ: ВС России поразили арсенал с запасами западного вооружения в Львовской области

ВС России поразили арсенал в Бродах с запасами вооружения ВСУ, поступившего от Запада.

14 октября РИА Новости сообщили ссылаясь на данные минобороны, что вооруженные силы России ракетами морского базирования в Бродах Львовской области поразили арсенал, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, ВКС России уничтожил пункты дислокации наемников "Иностранного легиона", прибывших воевать на стороне Украины из стран Запада, и 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Из-за ракетных ударов формирования киевского режима потеряли более 170 человек, четыре бронемашины, три пикапа и шесть автомобилей, говорится в сообщении Минобороны.