Минобороны РФ: ВС России поразили арсенал с запасами западного вооружения в Львовской области
2022-10-14
16:10
ВС России поразили арсенал в Бродах с запасами вооружения ВСУ, поступившего от Запада.
14 октября РИА Новости сообщили ссылаясь на данные минобороны, что вооруженные силы России ракетами морского базирования в Бродах Львовской области поразили арсенал, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.
Кроме того, ВКС России уничтожил пункты дислокации наемников "Иностранного легиона", прибывших воевать на стороне Украины из стран Запада, и 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Из-за ракетных ударов формирования киевского режима потеряли более 170 человек, четыре бронемашины, три пикапа и шесть автомобилей, говорится в сообщении Минобороны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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