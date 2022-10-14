Путин: сейчас нет нужды в массированных ракетных ударах по Украине
2022-10-14
16:24
По мнению Владимира Путина, в настоящий момент России не следует атаковать Украину ракетами массированно.
14 октября Владимир Путин прокомментировал недавние массированные ракетные удары армии РФ по территории Украины, в результате которых российские войска поразили тридцать процентов украинской энергетической инфраструктуры за два дня, заставив Киев ввести ограниченное потребление электричества для граждан.
Путин уверен, что после двухдневной ракетной атаки Россия не нуждается в массированных ударах по Украине, поскольку из 29 украинских объектов, помеченных Минобороны РФ как цели для уничтожения, не были уничтожены лишь семь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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