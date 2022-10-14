ВС России уничтожили колонну ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
2022-10-14
18:12
На Николаево-Криворожском направлении уничтожена колонна с украинской военной техникой.
14 октября РИА Новости сообщили, что очередная колонна с техникой украинской армии, пытавшаяся переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении, уничтожена российскими войсками. Сообщается, что Колонна была уничтожена высокоточными ракетами ЛМУР воздушного базирования.
Огонь произвел экипаж ударного вертолета Ми-28 с расстояния 15 километров, что позволило ему оставаться незамеченным, противник был обнаружен при помощи тепловизоров. Из средств массовой информации известно, что украинские военные за последние несколько дней неоднократно пытались перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении. Сегодня они пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области.
Опубликовано: Елена Калиновская
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