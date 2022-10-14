Пентагон сообщил, что сможет заменить Starlink для обеспечения ВСУ спутниковой связью

В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Starlink для украинской армии.

В пятницу днем представители министерства обороны Соединенных штатов Америки заявили журналистам, что смогут найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью. Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сообщил, что решение Илона Маска не оплачивать обслуживание системы Starlink на Украине станет мощным ударом по обороноспособности страны, так как украинская армия не сможет наводить оружие по координатам, предоставляемым спутниками.

Сегодня днем стало известно, что американский миллиардер Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Комментируя ситуацию, он также дал понять, что следует совету обругавшего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.