Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не будут заходить на территорию России

Вооруженные силы Украины не намерены заходить на территорию Российской Федерации

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал изданию BILD о ходе спецоперации на территории страны.

Михаил Подоляк заявил, что вооруженные силы Украины не планируют заходить на территорию Российской Федерации.

При этом советник добавил, что Украина намерена вернуть все земли, которые отошли к России.

«Мы не будем заходить на территорию РФ. Мы ведём исключительно оборонительную войну. Мы понимаем, что нельзя оставлять незаконченную войну так, как это было сделано в 2014-2015 годах. Мы абсолютно объективно должны забрать всю территорию [Украины] и абсолютно объективно можно вести после этого тот или иной переговорный процесс»,— заявил Подоляк изданию BILD.