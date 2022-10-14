ВСУ обстреляли Белгородскую ТЭЦ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре на ТЭЦ после обстрела военными украинской армии.

14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины начали обстреливать Белгород, один снаряд попал в местную ТЭЦ, начался пожар, часть города осталась без света. Сообщается, что после атаки ВСУ в ряде районов Белгорода пропал свет, а также отключились светофоры. Глава региона утверждает, что в течение четырех часов будет произведено переключение на другой источник питания.

Накануне стало известно о семи взрывах в небе над Белгородом. На территории приграничного с Украиной российского города сработала система противовоздушной обороны. Данных о пострадавших нет. 13 октября сообщалось, что во время работы систем ПВО на жилой дом на улице Губкина в Белгороде упала часть ракеты. В результате технический этаж получил повреждения. Мэр города Антон Иванов сообщал, что обошлось без жертв.