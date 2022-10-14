Подоляк: ВСУ не будут вторгаться на территории России
2022-10-14
20:47
Михаил Подоляк рассказал о планах украинской армии в конфликте с Российской Федерацией.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился подробностями планов ВСУ в конфликте с Россией.
По словам Подоляка, Вооруженные силы Украины не будут заходить на суверенные территории Российской Федерации.
Однако, добавил он, Украина намерена вернуть территории, которые отошли к России после референдумов.
"Мы не будем заходить на территорию Российской Федерации. Но абсолютно объективно должны забрать всю территорию [Украины] и абсолютно объективно можно вести после этого тот или иной переговорный процесс", - заявил Подоляк в интервью Bild.
Опубликовано: Николай Скира
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