Гладков: удар ВСУ по ТЭЦ в Белгороде спровоцировал пожар на подстанции мощностью 110 кВт

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по ТЭЦ в Белгороде.

В пятницу вечером губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков экстренно опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что украинские войска нанесли прицельный удар ракетами по ТЭЦ в Белгороде, что привело к пожару на местной подстанции мощностью в 110 кВт.

По словам Гладкова, после удара ВСУ по объекту энергетической инфраструктуры в Белгороде частично пропало электричество, однако сотрудники ведомственных служб уже решают данную проблему.