Гладков: удар ВСУ по ТЭЦ в Белгороде спровоцировал пожар на подстанции мощностью 110 кВт
2022-10-14
22:06
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по ТЭЦ в Белгороде.
В пятницу вечером губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков экстренно опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что украинские войска нанесли прицельный удар ракетами по ТЭЦ в Белгороде, что привело к пожару на местной подстанции мощностью в 110 кВт.
По словам Гладкова, после удара ВСУ по объекту энергетической инфраструктуры в Белгороде частично пропало электричество, однако сотрудники ведомственных служб уже решают данную проблему.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Кондулайнен впервые рассказала, как сыновья подняли её на ноги после инсульта
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Mash: девять военкоров из России включая Стрелкова проверят на дискредитацию ВС РФ
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси