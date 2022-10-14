Гладков: удар ВСУ по ТЭЦ в Белгороде спровоцировал пожар на подстанции мощностью 110 кВт

2022-10-14

22:06

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по ТЭЦ в Белгороде.

В пятницу вечером губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков экстренно опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что украинские войска нанесли прицельный удар ракетами по ТЭЦ в Белгороде, что привело к пожару на местной подстанции мощностью в 110 кВт.

По словам Гладкова, после удара ВСУ по объекту энергетической инфраструктуры в Белгороде частично пропало электричество, однако сотрудники ведомственных служб уже решают данную проблему.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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