Экс-министр обороны ДНР Стрелков стал добровольцем в спецоперации на Украине

Бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков отправился в зону проведения спецоперации.

Издание NVL со ссылкой на участника спецоперации Максима Фомина уведомляет, что бывший министр обороны ДНР, военный блогер и экс-сотрудник ФСБ Игорь Стрелков получил разрешение на участие в специальной военной операции на территории Украины, отправившись на фронт.

По данным Фомина, Стрелков мог быть назначен начальником военного штаба России или заместителем командира взвода российской армии в Украине.