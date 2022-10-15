Экс-министр обороны ДНР Стрелков стал добровольцем в спецоперации на Украине
2022-10-15
00:10
Бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков отправился в зону проведения спецоперации.
Издание NVL со ссылкой на участника спецоперации Максима Фомина уведомляет, что бывший министр обороны ДНР, военный блогер и экс-сотрудник ФСБ Игорь Стрелков получил разрешение на участие в специальной военной операции на территории Украины, отправившись на фронт.
По данным Фомина, Стрелков мог быть назначен начальником военного штаба России или заместителем командира взвода российской армии в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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