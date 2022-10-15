Захарова: Швейцария упустила возможность доказать России свой нейтралитет
2022-10-15
00:59
Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что власти Швейцарии утратили беспристрастность в международной политике и наглядно это демонстрируют своими поступками.
Накануне пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии публично сообщила, что ведомство не станет комментировать инцидент с осквернением памятника Суворову в швейцарском кантоне Ури несмотря на то, что вандалы изрисовали памятник советских времён нацистской свастикой.
По мнению Марии Захаровой, данный факт является подтверждением утраты нейтралитета Швейцарией, поскольку власти этой страны в очередной раз проигнорировали возможность доказать свою непредвзятость.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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