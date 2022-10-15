Захарова: Швейцария упустила возможность доказать России свой нейтралитет

Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что власти Швейцарии утратили беспристрастность в международной политике и наглядно это демонстрируют своими поступками.

Накануне пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии публично сообщила, что ведомство не станет комментировать инцидент с осквернением памятника Суворову в швейцарском кантоне Ури несмотря на то, что вандалы изрисовали памятник советских времён нацистской свастикой.

По мнению Марии Захаровой, данный факт является подтверждением утраты нейтралитета Швейцарией, поскольку власти этой страны в очередной раз проигнорировали возможность доказать свою непредвзятость.