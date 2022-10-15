Пушков оценил слова Борреля о «мощном военном ответе» Евросоюза в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков дал оценку словам главы евродипломатии Жозепа Борреля о намерениях Евросоюза предоставить военный ответ России в случае, если она применит ядерное оружие в Украине.

В субботу сенатор Совета федерации РФ Алексей Пушков дал официальный комментарий по поводу недавних слов Жозепа Борреля о намерениях Европейского союза предоставить военный ответ России в случае использования ядерное оружие. По мнению Пушкова, вне зависимости от того, уполномочен ли Боррель делать такие заявления, высокопоставленный чиновник ЕС позволил себе подобное.

Алексей Пушков уверен, что Жозеп Боррель выразил общую для стран Европы позицию о намерениях атаковать Россию после применения ей оружия массового поражения в ходе спецоперации.