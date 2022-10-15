Пентагон: США поставят Киеву снаряды для HIMARS в рамках пакета помощи на $725 млн

В пресс-службе американского Пентагона раскрыли детали нового указа Джо Байдена о предоставлении Украине военной помощи стоимостью почти в одну третью миллиарда долларов.

В субботу Министерство обороны Соединённых Штатов обнародовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что Джозеф Байден издал президентский указ о выделении Вашингтоном 725 миллионов долларов на предоставление Украине нового пакета военной помощи. По данным Пентагона, этот пакет включает в себя поставки Киеву снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS производства США.

Примечательно, что днём ранее советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что после недавних ракетных ударов России по украинским территориям на Украину буквально посыпался "золотой дождь" из поставок западного оружия.