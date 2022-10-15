ВСУ бросили список обучавшихся в Германии солдат при отступлении под Херсоном
2022-10-15
04:12
В распоряжении российских военных оказались списки солдат ВСУ, которые проходили подготовку в Германии.
15 сентября журналисты ресурса "РИА Новости" сообщили, что вооружённые силы Украины бросили секретные списки о своих солдатах, проходивших военное обучение в Германии. По данным издания, эти списки попали в руки российских солдат во время отступления ВСУ из-под Херсона.
Примечательно, что в заполученных армией России списках фигурирует информация о тотальной неукомплектованности украинских военных подразделений, о чём свидетельствует тот факт, что на обучение в Германию поехали представители ВСУ как минимум на один воинский ранг ниже заявленного Киевом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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