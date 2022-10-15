ВСУ бросили список обучавшихся в Германии солдат при отступлении под Херсоном

В распоряжении российских военных оказались списки солдат ВСУ, которые проходили подготовку в Германии.

15 сентября журналисты ресурса "РИА Новости" сообщили, что вооружённые силы Украины бросили секретные списки о своих солдатах, проходивших военное обучение в Германии. По данным издания, эти списки попали в руки российских солдат во время отступления ВСУ из-под Херсона.

Примечательно, что в заполученных армией России списках фигурирует информация о тотальной неукомплектованности украинских военных подразделений, о чём свидетельствует тот факт, что на обучение в Германию поехали представители ВСУ как минимум на один воинский ранг ниже заявленного Киевом.