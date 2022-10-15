Система ПВО России отразила удар ВСУ по Новой Каховки во время воздушной тревоги
2022-10-15
07:27
Российские системы ПВО перехватили украинские снаряды на подлёте к Новой Каховке.
Утром 15 октября пресс-служба военно-гражданской администрации города Новая Каховка Херсонской области сообщила, что в небе нах населённым пунктом вновь звучат сигналы воздушной тревоги. По данным администрации, российские системы противовоздушной обороны перехватили две украинские ракеты, из-за чего в Новой Каховке слышали не менее двух взрывов.
Также в ночь на субботу член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщили о сбитии двух дронов вооружённых сил Украины на подлёте к Мелитополю.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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