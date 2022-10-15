Солдаты «Азова» и пограничники ВСУ воровали золото в Мариуполе
2022-10-15
08:24
Находящийся под стражей сержант украинского национального батальона "Азов" Михаил Швец утверждает, что в Мариуполе бойцы его подразделения занимались мародёрством.
15 октября пленный сержант нацбатальона "Азов" (организация признана террористической в России - ред. Autoparus) Михаил Швец дал интервью журналистам издания "РИА Новости", где признался, что войска "Азова" занимались крупномасштабным мародёрством в Мариуполе во времена, когда город находился под их контролем.
По словам Швеца, также мародёрством занимались и пограничники, которые воровали не только еду в магазинах, но и золото с драгоценностями. Михаил Швец утверждает, что один из солдат погранслужбы украл не менее двух килограммов золота, вставив их в свой бронежилет вместо защитной пластины, однако позднее мародёр был убит выстрелом российского снайпера прямо в то место, где было золото.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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