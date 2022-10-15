Маск заявил, что Россия пытается уничтожить Starlink на Украине

Илон Маск утверждает, что Россия пытается уничтожить спутниковый интернет Starlink на Украине.

В субботу утром стало известно, что основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск рассказал в социальных сетях о том, что Россия пытается нейтрализовать работу системы спутникового интернета Starlink, которую компания предпринимателя поставляет украинским военным. Маск отметил, что на защиту системы компании SpaceX приходится выделять огромные ресурсы, но несмотря на это сохраняется вероятность, что Starlink могут уничтожить.

При этом уточняется ,что это единственная система связи, которая работает на фронте. Недавно сообщалось, что Илон Маск попросил, чтобы все расходы по обслуживанию спутникового интернета на Украине взяло на себя Минобороны США так, как SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине.