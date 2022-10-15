Стремоусов: ВСУ начали наступление в Херсонской области

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о начале попытки наступления ВСУ.

15 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале сообщил, что служащие Вооружённых сил Украины начали попытку наступления в регионе.

Стремоусов добавил, что направление наступления украинской армии в Херсонской области – дорога Дудчаны-Берислав, где в настоящее время российские военнослужащие успешно отражают все атаки ВСУ.