Стремоусов: ВСУ начали наступление в Херсонской области

2022-10-15

11:27

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о начале попытки наступления ВСУ.

15 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале сообщил, что служащие Вооружённых сил Украины начали попытку наступления в регионе.

Стремоусов добавил, что направление наступления украинской армии в Херсонской области – дорога Дудчаны-Берислав, где в настоящее время российские военнослужащие успешно отражают все атаки ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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