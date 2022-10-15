Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за взрыва на угольной шахте в Турции

2022-10-15

11:37

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования своему турецкому коллеге из-за взрыва на угольной шахте в Бартыне.

15 октября пресс-служба президента Российской Федерации сообщила о том, что Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с аварией на угольной шахте в провинции Бартын.

Путин попросил Эрдогана направить слова искреннего сочувствия и поддержки семьям 28 погибших при взрыве шахтёров, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при ЧП на каменноугольной шахте на севере Турции.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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