Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за взрыва на угольной шахте в Турции

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования своему турецкому коллеге из-за взрыва на угольной шахте в Бартыне.

15 октября пресс-служба президента Российской Федерации сообщила о том, что Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с аварией на угольной шахте в провинции Бартын.

Путин попросил Эрдогана направить слова искреннего сочувствия и поддержки семьям 28 погибших при взрыве шахтёров, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при ЧП на каменноугольной шахте на севере Турции.