Росгвардия усилила охрану военкоматов в России

2022-10-15

11:48

Российский депутат Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия усилила охрану военкоматов в России из-за участившихся случаев нападения.

15 октября депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн в личном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что Росгвардия усилила охрану военкоматов в ряде городов России.

Хинштейн пояснил, что решение о размещении групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии принято «в связи с участившимися нападениями на военкоматы», например, нескольких зафиксированных попыток бросить бутылку с зажигательной смесью в здание.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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