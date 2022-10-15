Росгвардия усилила охрану военкоматов в России
2022-10-15
11:48
Российский депутат Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия усилила охрану военкоматов в России из-за участившихся случаев нападения.
15 октября депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн в личном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что Росгвардия усилила охрану военкоматов в ряде городов России.
Хинштейн пояснил, что решение о размещении групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии принято «в связи с участившимися нападениями на военкоматы», например, нескольких зафиксированных попыток бросить бутылку с зажигательной смесью в здание.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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