Минобороны РБ: Первые эшелоны с российскими войсками прибыли в Беларусь

Российские войска начали прибывать в Беларусь для формирования совместной группировки войск.

Белорусское Министерство обороны проинформировало в своем официальном-телеграм канале и ходе формирования совместной с Россией группировки войск.

Как заявили в Министерстве обороны, первые эшелоны с российскими солдатами уже начали прибывать в Республику.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", - передает Минобороны.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что в Беларуси будет создана совместная с РФ группировка войск.