Минобороны РБ: Первые эшелоны с российскими войсками прибыли в Беларусь

2022-10-15

12:15

Российские войска начали прибывать в Беларусь для формирования совместной группировки войск.

Белорусское Министерство обороны проинформировало в своем официальном-телеграм канале и ходе формирования совместной с Россией группировки войск.

Как заявили в Министерстве обороны, первые эшелоны с российскими солдатами уже начали прибывать в Республику.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", - передает Минобороны.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что в Беларуси будет создана совместная с РФ группировка войск.

Опубликовано: Николай Скира







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