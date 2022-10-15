Минобороны РБ: Первые эшелоны с российскими войсками прибыли в Беларусь
2022-10-15
12:15
Российские войска начали прибывать в Беларусь для формирования совместной группировки войск.
Белорусское Министерство обороны проинформировало в своем официальном-телеграм канале и ходе формирования совместной с Россией группировки войск.
Как заявили в Министерстве обороны, первые эшелоны с российскими солдатами уже начали прибывать в Республику.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", - передает Минобороны.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что в Беларуси будет создана совместная с РФ группировка войск.
Опубликовано: Николай Скира
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