Уэнди Орлин Уильямс: не только мужчины подарили панк-року такую славу

Как минимум одна женщина вошла в историю этого жанра, и имя её – Уэнди Орлин Уильямс. Вокалистка Plasmatics была той ещё горячей штучкой, и где-то даже превзошла даже Sex Pistols.

Своими выходками она превзошла даже Sex Pistols!

Хотя об их музыке особо нечего сказать, Plasmatics стали известны своими театральными и провокационными живыми выступлениями, на которых Уильямс резала музыкальные инструменты напополам бензопилой, будучи при этом практически без всего.

Иногда её одеждой была пена для бритья.

В детстве Уэнди была очень скромна и нежна. Учителя и одноклассники вспоминали о ней как о стеснительной девочке с тихим голосом. На сцене Уильямс дебютировала в возрасте семи лет: произошло это в рамках «Howdy Doody Show».

Уэнди О Уильямс в молодости

Бунтарский нрав Уэнди вырвался наружу во время переходного возраста: в 16 лет девушка сбежала из дома и автостопом отправилась в Колорадо.

Уильямс приходилось много работать, чтобы обеспечить себе существование: она работала официанткой, танцовщицей и даже продавала сувениры.

При этом у неё были постоянные проблемы с законом.

Сначала Уэнди задержали за то, что она загорала на пляже обнажённой, затем несколько раз она попадалась на краже товаров.

Безумство на сцене:

В 1977-м была образована группа «Plasmatics». Уильямс присоединилась к ней в момент основания. Стоит отметить, что бэнд многое позаимствовал у популярных в те годы «Kiss» и «Alice Cooper».

Дебютировала молодая команда на сцене «CBGB» — одного из популярнейших нью-йоркских клубов, где часто тусовались сливки общества, такие как Энди Уорхол, Малкольм Макларен и другие.

«Plasmatics» быстро сникали популярность, а Уэнди была их главным оружием: с ярким ирокезом на голове, она выходила на сцену практически полностью обнажённая, крушила инструменты и телевизоры кувалдами и бензопилами.

Однажды она взорвала «Кадиллак», а во время одного выступления стреляла из дробовика!

У одних это вызывало шок, в то время как другие были восхищены подобной самобытностью и волевым нравом солистки.