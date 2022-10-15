ВКС России уничтожили более 160 солдат 65-й механизированной бригады ВСУ

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении более 160 солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожье.

В субботу, 15 октября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что российские воздушно-космические силы нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования 2 батальона 65-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Конашенков уточнил, что в результате огневого поражения российской авиацией пункта дислокации украинского батальона в трёх казарменных помещениях было уничтожено более 160 единиц личного состава ВСУ в районе города Запорожье.