ВКС России уничтожили более 160 солдат 65-й механизированной бригады ВСУ
2022-10-15
14:04
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении более 160 солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожье.
В субботу, 15 октября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что российские воздушно-космические силы нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования 2 батальона 65-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.
Конашенков уточнил, что в результате огневого поражения российской авиацией пункта дислокации украинского батальона в трёх казарменных помещениях было уничтожено более 160 единиц личного состава ВСУ в районе города Запорожье.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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