Минобороны РФ: российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол

2022-10-15

14:22

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о срыве переправы украинских солдат через реку Оскол.

15 октября официальный представитель российского оборонного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о пресечении солдатами армии России попытки переправы ротной тактической группу ВСУ через реку Оскол в районе посёлка городского типа Двуречное Харьковской области.

Конашенков пояснил, что благодаря слаженной работе армейской авиации и артиллерии Вооружённых сил Украины у реки Оскол были уничтожены более 30 единиц живой силы, а также 4 бронеавтомобиля и 2 пикапа Вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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