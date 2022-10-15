Минобороны РФ: российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол

Совместный электромобиль Honda и Sony появится в 2025 году, будет производиться в Огайо для США

Sony и Honda продолжают свое предыдущее объявление о партнерстве в области электромобилей, заявив, что первый электромобиль от этой сделки поступит в продажу сначала в США, а затем в Японии.

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