Минобороны РБ сообщило о прибытии в Беларусь первых эшелонов с российскими военнослужащими

Первые подразделения российских военнослужащими прибыли в Беларусь для формирования региональной военной группировки, сообщило белорусское Минобороны, предоставив фото и видео встречи.

"Бойцов тепло встречали хлебом-солью", — читаем в Telegram-аккаунте Минобороны.

В ведомстве утверждают, что "решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с районах".

Россия и Беларусь создают совместную региональную группировку войск, которая формируется на случай "повышения уровня угрозы".

Российские солдаты мобилизованы под "частичную мобилизацию". По данным аналитического центра США и Института военных исследований, Беларусь готовится принять до 20 000 российских солдат.