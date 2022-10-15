14 снарядов ВСУ прилетели в таможенный пункт пропуска в Шебекино
2022-10-15
15:34
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 14 прилётах со стороны Украины по российскому таможенному пуску пропуска в Шебекино.
15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил об очередном обстреле таможенного пункта пропуска в Шебекино бойцами Вооружённых сил Украины.
Гладков добавил, что четырнадцать украинских снарядов попали в пограничный переход Шебекино на российско-украинской границе. В результате обстрела со стороны Украины жертв и пострадавших нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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