14 снарядов ВСУ прилетели в таможенный пункт пропуска в Шебекино

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 14 прилётах со стороны Украины по российскому таможенному пуску пропуска в Шебекино.

15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил об очередном обстреле таможенного пункта пропуска в Шебекино бойцами Вооружённых сил Украины.

Гладков добавил, что четырнадцать украинских снарядов попали в пограничный переход Шебекино на российско-украинской границе. В результате обстрела со стороны Украины жертв и пострадавших нет.