Гладков: снаряд ВСУ попал в нефтебазу в посёлке Разумное под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании украинского снаряда в нефтебазу в посёлке Разумное под Белгородом.

15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала о попадании снаряда Вооружённых сил Украины в расположенную в посёлке городского типа Разумное нефтебазу.

Гладков добавил, что в настоящее время лично находится на горящей нефтебазе, где сотрудники МЧС пытаются потушить огонь. Белгородский губернатор также заверил подписчиков в том, что угрозы распространения пожара нет.