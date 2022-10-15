Гладков: снаряд ВСУ попал в нефтебазу в посёлке Разумное под Белгородом
2022-10-15
15:40
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании украинского снаряда в нефтебазу в посёлке Разумное под Белгородом.
15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала о попадании снаряда Вооружённых сил Украины в расположенную в посёлке городского типа Разумное нефтебазу.
Гладков добавил, что в настоящее время лично находится на горящей нефтебазе, где сотрудники МЧС пытаются потушить огонь. Белгородский губернатор также заверил подписчиков в том, что угрозы распространения пожара нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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