Гладков: снаряд ВСУ попал в нефтебазу в посёлке Разумное под Белгородом

2022-10-15

15:40

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании украинского снаряда в нефтебазу в посёлке Разумное под Белгородом.

15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала о попадании снаряда Вооружённых сил Украины в расположенную в посёлке городского типа Разумное нефтебазу.

Гладков добавил, что в настоящее время лично находится на горящей нефтебазе, где сотрудники МЧС пытаются потушить огонь. Белгородский губернатор также заверил подписчиков в том, что угрозы распространения пожара нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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