После обстрела ВСУ в Белгороде произошел взрыв на нефтебазе

В Белгороде украинскими националистами была обстреляна местная нефтебаза. Там начался пожар.

Украинские войска днем 15 октября снова нанесли ракетные удары по территории российского города Белгород.

Очевидцы сразу же стали сообщать, что один из боеприпасов попал по местной нефтебазе.

Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Гладков. Он также сообщил, что на нефтебазе начался пожар.

Боле того, стало известно, что снаряд попал в один из резервуаров для хранения топлива.

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", - написал Гладков.