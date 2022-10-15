Польша разместит новейшие южнокорейские танки в 6 км от границы с Россией

Корейские танки К2 поступят в состав 9-й бронекавалерийской бригады, сообщил в Бранево вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет tvp.info.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак принимает участие в акции "Современная армия. Безопасная родина" в Бранево, что в 6 километрах от границы с Российской Федерацией.

"Я в Бранево, чтобы сообщить вам радостную новость о том, что солдаты 9-й бронекавалерийской бригады скоро получат новое вооружение. Это будут корейские танки К2", - сообщил Блащак.

Он подчеркнул, что это очень современные танки, которые были разработаны и запущены в производство в 21 веке, а также выразил убеждение, что танки К2 будут хорошо сочетаться с танками ABRAMS, которые будут использоваться 18-й механизированной дивизией.

Блащак напомнил, что 16-я механизированная дивизия, в составе которой действует 9-я бронекавалерийская бригада, — это дивизия, которая заботится о безопасности северо-восточной части Польши.

Глава Минобороны заверил, что танки К2 станут отличным оружием для сдерживания врага.

K2 — южнокорейский основной боевой танк поколения 3+, вооруженный 120-мм гладкоствольной пушкой с автоматической зарядкой. Вспомогательное вооружение — 7,62-мм пулемет и 12,7-мм крупнокалиберный пулемет.