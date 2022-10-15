Четверо мобилизованных россиян из Красноярского края погибли на Украине

Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине.

15 октября из информационного источника "Власть Труда" стало известно, что четверо жителей Красноярского края из Минусинского района, призванных по частичной мобилизации, погибли в ходе спецоперации на Украине. В пресс-службе губернатора подтвердили гибель резервистов.

Портал "Взгляд Инфо" добавляет, что погибшим было 23 года, 27, 35 и 40 лет. Они были призваны 26 сентября, после чего отправились на учебную подготовку в Омск, а уже через неделю в зону спецоперации. По словам родных, военнослужащие погибли в Херсонской области 5 и 7 октября. Другие обстоятельства гибели не разглашаются.