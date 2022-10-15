Ани Лорак закрыла бизнес в России и анонсировала тур в Европе

Звезда стала персоной нон-грата на Украине, но и в России ее концертная деятельность прекращена.

Ани Лорак, которая прожила в России более 10 лет, как и многие украинские звезды, с началом спецоперации,оказалась меж двух огней. Певица прекратила концертную деятельность, пропала из соцсетей, но ни разу не высказалась о спецоперации.

В родных Черновцах и во всей остальной Незалежной звезду тоже не ждут: там демонтировали именную звезду Лорак на Аллее звезд.

Но теперь певица решила вернуться к гастрольной деятельности. На конец октября - начало ноября у исполнительницы запланирован тур по Германии. Российские выступления остаются под вопросом, сообщает КП.

Свой бизнес в РФ артистка тоже сворачивает. Компания ООО "Ани Лорак Продакшн", с 2015 года занимавшаяся организацией концертов, выпуском песен и клипов, закрыта: 11 октября налоговая ликвидировала фирму.

Правда, это еще не окончательная точка: Ани Лорак числится в России индивидуальным предпринимателем.