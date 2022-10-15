Стремоусов заявил о полном провале наступления ВСУ в Херсонской области

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о полном провале наступления украинской армии на Бериславском направлении.

15 октября заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Teelegram-канале заявил подписчикам, что российские военнослужащие полностью отразили попытку прорыва украинских бойцов на Бериславском направлении.

Стремоусов уточнил, что в результате в ходе боевых действий в Херсонской области артиллерия и минометы ВС РФ поразили наступающие бронегруппы ВСУ, российская авиация уничтожила несколько единиц военной техники, в то время как ПТУРщики и гранатомётчики армии России нейтрализовали украинские мобильные группы на пикапах.