Стремоусов заявил о полном провале наступления ВСУ в Херсонской области

2022-10-15

17:50

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о полном провале наступления украинской армии на Бериславском направлении.

15 октября заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Teelegram-канале заявил подписчикам, что российские военнослужащие полностью отразили попытку прорыва украинских бойцов на Бериславском направлении.

Стремоусов уточнил, что в результате в ходе боевых действий в Херсонской области артиллерия и минометы ВС РФ поразили наступающие бронегруппы ВСУ, российская авиация уничтожила несколько единиц военной техники, в то время как ПТУРщики и гранатомётчики армии России нейтрализовали украинские мобильные группы на пикапах.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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