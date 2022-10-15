Медведев: Макрон оправдывается перед Арменией за бездействие Франции в вопросе Карабаха

Дмитрий Медведев прокомментировал слова Эммануэля Макрона о выгоде России от конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев утверждает, что слова его французского коллеги Эммануэля Макрона о выгоде России от военных действий в Нагорном Карабахе не были антироссийской позицией. По мнению Медведева, таким образом Макрон оправдывает бездействие Франции по карабахскому кризису перед армянской диаспорой.

Также Дмитрий Медведев напомнил, что ранее Эммануэлю Макрону уже приходилось извиняться за колониальную политику Франции в отношении Алжира и ряда африканских государств.