Замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил о провале наступления армии Украины на Херсонскую область.

Вечером 15 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что сегодняшняя попытка вооружённых сил Украины осуществить силовой прорыв к Херсону путём контрнаступления полностью провалилась. По данным Стремоусова, российские войска отразили атаку ВСУ на Бериславском направлении, когда те пытались прорваться к Херсону.

Примечательно, что ранее в тот же день Кирилл Стремоусов предложил жителям Херсонской области отправить своих детей в другие регионы России на время украинского контрнаступления.