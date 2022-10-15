Стремоусов: армия РФ отразила наступление ВСУ на Херсон по Бериславскому направлению
2022-10-15
19:11
Замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил о провале наступления армии Украины на Херсонскую область.
Вечером 15 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что сегодняшняя попытка вооружённых сил Украины осуществить силовой прорыв к Херсону путём контрнаступления полностью провалилась. По данным Стремоусова, российские войска отразили атаку ВСУ на Бериславском направлении, когда те пытались прорваться к Херсону.
Примечательно, что ранее в тот же день Кирилл Стремоусов предложил жителям Херсонской области отправить своих детей в другие регионы России на время украинского контрнаступления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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