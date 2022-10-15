Мельник предложил Шольцу создать танковый альянс в Европе для поставок оружия Киеву

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил немецкому канцлеру Олафу Шольцу создать танковый альянс в Европе.

15 октября бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с предложением о создании первого такового альянса в странах Европы. По мнению Мельника, такая инициатива позволит Германии наладить поставки танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder украинским войскам.

Примечательно, что ранее Андрей Мельник неоднократно подвергал критике Олафа Шольца, утверждая, что он сознательно задерживает поставки немецких тяжёлых вооружений Украине.