Мельник предложил Шольцу создать танковый альянс в Европе для поставок оружия Киеву
2022-10-15
20:01
Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил немецкому канцлеру Олафу Шольцу создать танковый альянс в Европе.
15 октября бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с предложением о создании первого такового альянса в странах Европы. По мнению Мельника, такая инициатива позволит Германии наладить поставки танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder украинским войскам.
Примечательно, что ранее Андрей Мельник неоднократно подвергал критике Олафа Шольца, утверждая, что он сознательно задерживает поставки немецких тяжёлых вооружений Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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