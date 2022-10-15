Мельник предложил Шольцу сформировать танковый альянс в Европе

Скандально известный экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ сформировать танковый альянс в Европе.

15 октября бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своём интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил о выдвинутом предложении федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, которого ранее украинский дипломат назвал «обиженной ливерной колбасой», о создании танкового альянса в Европе.

Мельник пояснил, что целью создания предложенного им Шольцу объединения является налаживание в кратчайшие сроки поставок Киеву танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.