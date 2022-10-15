Sky News: глава Минобороны Британии Уоллес может подать в отставку

2022-10-15

20:12

Издание Sky News предполагает скорую отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

15 октября британский телеканал Sky News утверждает, что в случае, если новый министр финансов Великобритании Хант откажется от плана по повышению финансирования вооружённых сил страны, глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес может незамедлительно объявить о своей добровольной отставке.

Примечательно, что ранее Хант предупредил Уоллеса о том, что при его назначении на должность главы британского Минфина национальным войскам Великобритании вероятнее всего придётся существенно экономить на расходах.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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