15 октября мать украинского военного добровольно отдала российским спецслужбам спрятанное оружие её сына, хранившееся на чердаке дома.

15 октября журналисты информагентства "РИА Новости" опубликовали репортаж, в котором жительница Энергодара рассказала, как начав с мужем ремонт у себя дома, обнаружила на чердаке схрон с оружием, принадлежащим её сыну, вступившего в ряды национальной гвардии Украины.

Вместе с оружием женщина обнаружила боевые патроны и литературу про Майден и сражения ополчения Донбасса с ВСУ в Донецком аэропорту, которое произошло задолго до старта спецоперации в Украине.

Всё найденное мать украинского солдата добровольно отдала российским полицейским, отметив, что её сын отказался от связи с родителями, обвинив их в предательстве из-за того, что они остались жить в Энергодаре после перехода большинства территорий Запорожской области под контроль России.