Перебои в работе Starlink создают серьезные проблемы для США
2022-10-15
20:51
Военные эксперты считают, что из-за перебоев в работе спутникового интернета Starlink украинские военные могут столкнуться с серьезными потерями.
По словам Юрия Кнутова, полковника войск ВКС РФ, российская сторона может снизить работоспособность этих систем над Украиной. Для этого нужно спровоцировать сбой GPS и создать помехи.
Кнутов уточнил, что в плане конструкции спутники достаточно просты, у них нет серьезной защиты каналов связи. Поэтому заглушить их вполне реально.
Военный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что через Starlink осуществляется координация, передается боевая информация из полей в штаб и в обратном направлении.
Опубликовано: Светлана Репина
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