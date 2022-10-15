Перебои в работе Starlink создают серьезные проблемы для США

Военные эксперты считают, что из-за перебоев в работе спутникового интернета Starlink украинские военные могут столкнуться с серьезными потерями.

По словам Юрия Кнутова, полковника войск ВКС РФ, российская сторона может снизить работоспособность этих систем над Украиной. Для этого нужно спровоцировать сбой GPS и создать помехи.

Кнутов уточнил, что в плане конструкции спутники достаточно просты, у них нет серьезной защиты каналов связи. Поэтому заглушить их вполне реально.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что через Starlink осуществляется координация, передается боевая информация из полей в штаб и в обратном направлении.