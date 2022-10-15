В Кишиневе протестующие пришли к президентскому дворцу
2022-10-15
22:05
В Кишиневе прошла протестная акция, организованная оппозиционной партией «Шор». Протестующие пикетировали президентский дворец и требовали отставки руководства Молдовы.
Перед зданием парламента установлен палаточный городок протестующих. Они недовольны резким ростом цен на продукты и на газ и снижением уровня жизни. Участники протестов считают, что власти не справляются с кризисом.
Дину Цуркану, один из организаторов протестов, рассказал РИА «Новости», что участники акции не нарушают общественный порядок. Однако им ежедневно приходится сталкиваться с провокациями.
Опубликовано: Светлана Репина
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