В Кишиневе протестующие пришли к президентскому дворцу

В Кишиневе прошла протестная акция, организованная оппозиционной партией «Шор». Протестующие пикетировали президентский дворец и требовали отставки руководства Молдовы.

Перед зданием парламента установлен палаточный городок протестующих. Они недовольны резким ростом цен на продукты и на газ и снижением уровня жизни. Участники протестов считают, что власти не справляются с кризисом.

Дину Цуркану, один из организаторов протестов, рассказал РИА «Новости», что участники акции не нарушают общественный порядок. Однако им ежедневно приходится сталкиваться с провокациями.