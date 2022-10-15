Минобороны РФ: Двое солдат открыли стрельбу на полигоне Белгородской области и убили 11 человек

В Белгородской области двое российских солдат открыли стрельбу по своим сослуживцам.

В Белгородской области двое военнослужащих открыли стрельбу по своим сослуживцам, рассказали в Минобороны.

Случилось это на полигоне во время подготовки солдат, прибывших в части в рамках мобилизационных мероприятий.

Как сообщили в Министерстве обороны России, были убиты одиннадцать военнослужащих, а еще пятнадцать получили ранения.

Теракт был совершено двумя гражданами Таджикистана. Есть информация о том, что это случиломь на полигоне 138-го мотострелкового батальона.