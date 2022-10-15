Минобороны РФ: Двое солдат открыли стрельбу на полигоне Белгородской области и убили 11 человек
2022-10-15
22:28
В Белгородской области двое российских солдат открыли стрельбу по своим сослуживцам.
В Белгородской области двое военнослужащих открыли стрельбу по своим сослуживцам, рассказали в Минобороны.
Случилось это на полигоне во время подготовки солдат, прибывших в части в рамках мобилизационных мероприятий.
Как сообщили в Министерстве обороны России, были убиты одиннадцать военнослужащих, а еще пятнадцать получили ранения.
Теракт был совершено двумя гражданами Таджикистана. Есть информация о том, что это случиломь на полигоне 138-го мотострелкового батальона.
Опубликовано: Николай Скира
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