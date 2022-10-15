Записался добровольцем: бывший скрипач группы «Аквариум» Решетин отправился на Донбасс

Музыкант заявил, что это решение для него абсолютно осознанное. Группа, в которой состоит артист, в ближайшие дни отправится к месту боевых действий.

Скрипач Андрей Решетин считает, что должен служить своему Отечеству. Несмотря на то, что ему 59 лет, музыкант вступил в ряды добровольцев, сообщает Рамблер.

По словам скрипача, это решение для него абсолютно осознанное. Группа, в которой он состоит, в ближайшие дни отправится к месту боевых действий.

Решетин - один из популяризаторов барочной музыки. Ранее музыкант проводил специализированные музыкальные фестивали, а сейчас видит предназначение в защите своей Родины.

Музыкант рассказал журналистам, что с самого начала никуда уезжать не собирался.

«Я не бегу в Европу, я русский человек, это моя родина, я ей служу. И другого для себя не мыслю. И фестиваль — тоже вид моего служения. И ансамбль — вид моего служения. Потому что культура — не музыка и не игра на скрипке. Культура — то, как формируется человек. Важнейшей частью этого должны быть отвага, доблесть», - объяснил Решетин.