Минобороны РФ: Двое солдат из СНГ убили 11 человек на полигоне в Белгороде

Р Белгородской области двое солдат устроили расстрел и убили своих сослуживцев.

В Российском оборонном ведомстве сообщили о теракте на одном из полигонов Белгородской области.

По опубликованным данным, два мобилизированных гражданина Таджикистана открыли огонь по другим солдатам.

Отмечается, что в результате перестрелки погибли 11 человек, еще 15 получили ранения.

Известно также, что самих террористов удалось ликвидировать.