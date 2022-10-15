Минобороны РФ: Двое солдат из СНГ убили 11 человек на полигоне в Белгороде

2022-10-15

22:51

Р Белгородской области двое солдат устроили расстрел и убили своих сослуживцев.

В Российском оборонном ведомстве сообщили о теракте на одном из полигонов Белгородской области.

По опубликованным данным, два мобилизированных гражданина Таджикистана открыли огонь по другим солдатам.

Отмечается, что  в результате перестрелки погибли 11 человек, еще 15 получили ранения.

Известно также, что самих террористов удалось ликвидировать.

Опубликовано: Николай Скира







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