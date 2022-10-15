Минобороны РФ: Двое солдат из СНГ убили 11 человек на полигоне в Белгороде
2022-10-15
22:51
Р Белгородской области двое солдат устроили расстрел и убили своих сослуживцев.
В Российском оборонном ведомстве сообщили о теракте на одном из полигонов Белгородской области.
По опубликованным данным, два мобилизированных гражданина Таджикистана открыли огонь по другим солдатам.
Отмечается, что в результате перестрелки погибли 11 человек, еще 15 получили ранения.
Известно также, что самих террористов удалось ликвидировать.
Опубликовано: Николай Скира
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