На полигоне в Белгородской области во время занятий с мобилизованными произошел теракт

По информации Минобороны России, на полигоне Западного военного округа, расположенном в Белгородской области, в результате теракта погибли 11 человек. Еще 15 человек получили ранения.

Сообщается, что во время занятий с группой добровольцев по огневой подготовке два террориста начали стрелять по личному составу. Их уничтожили ответным огнем.

В Минобороны уточняют, что теракт совершили граждане одной из стран СНГ.