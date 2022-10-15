На полигоне в Белгородской области во время занятий с мобилизованными произошел теракт

2022-10-15

23:06

По информации Минобороны России, на полигоне Западного военного округа, расположенном в Белгородской области, в результате теракта погибли 11 человек. Еще 15 человек получили ранения.

Сообщается, что во время занятий с группой добровольцев по огневой подготовке два террориста начали стрелять по личному составу. Их уничтожили ответным огнем.

В Минобороны уточняют, что теракт совершили граждане одной из стран СНГ.

Опубликовано: Светлана Репина







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