На полигоне в Белгородской области во время занятий с мобилизованными произошел теракт
2022-10-15
23:06
По информации Минобороны России, на полигоне Западного военного округа, расположенном в Белгородской области, в результате теракта погибли 11 человек. Еще 15 человек получили ранения.
Сообщается, что во время занятий с группой добровольцев по огневой подготовке два террориста начали стрелять по личному составу. Их уничтожили ответным огнем.
В Минобороны уточняют, что теракт совершили граждане одной из стран СНГ.
Опубликовано: Светлана Репина
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