Над Киевом создают «антидроновый купол»
2022-10-15
23:19
Советник городского главы Киева Юрий Зозуля в эфире телеканала ТСН рассказал, что собой представляет «антидроновый купол» для защиты критической инфраструктуры города.
По его словам, это фрагментарная система, распределенная по сотам. В Киеве такой купол уже защищает электростанции и гидроэлектростанции, ежедневно добавляются дополнительные элементы защиты от дронов.
Зозуля уточнил, что ударные беспилотники предназначены для контроля территории и потенциально опасного транспорта на дамбах. Он уточнил, что внедрение подобной системы возможно за десятилетия, но Киев планирует решить эту задачу за пару лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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