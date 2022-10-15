Над Киевом создают «антидроновый купол»

Советник городского главы Киева Юрий Зозуля в эфире телеканала ТСН рассказал, что собой представляет «антидроновый купол» для защиты критической инфраструктуры города.

По его словам, это фрагментарная система, распределенная по сотам. В Киеве такой купол уже защищает электростанции и гидроэлектростанции, ежедневно добавляются дополнительные элементы защиты от дронов.

Зозуля уточнил, что ударные беспилотники предназначены для контроля территории и потенциально опасного транспорта на дамбах. Он уточнил, что внедрение подобной системы возможно за десятилетия, но Киев планирует решить эту задачу за пару лет.