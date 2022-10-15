Минобороны РФ: 11 солдат были убиты в Белгороде при занятиях по огневой подготовке

2022-10-15

23:31

Минобороны России сообщило о том, что в Белгородской области произошел теракт.

Вечером 15 октября появилась информация о том, что на полигоне в Белгородской области началась стрельба.

При этом Министерство обороны Российской Федерации сообщило о гибели одиннадцати мобилизированных и ранении еще пятнадцати.

Сейчас же стали известный новые подробности данного инцидента.

Как сообщили в Минобороны, бойцы открыли стрельбу по сослуживцам во время занятия по огневой подготовке.

Опубликовано: Николай Скира







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