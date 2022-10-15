Зеленский заявил о бедственном положении ВСУ в районе Артемовска
2022-10-15
23:57
Президент Украины рассказал о бедственном положении, в котором оказались подразделения ВСУ в районе Артемовска.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подразделения ВСУ оказались в крайне тяжелом положении в районе Артемовска в Донбассе. Такая ситуация не меняется уже несколько дней, дополнил он.
"Самая тяжелая ситуация на Бахмутском (Артемовском) направлении. Как и в предыдущие дни, держим оборону", — написал Зеленский.
Ранее один из командиров подразделений Народной милиции ЛНР Андрей Морочко рассказал о тяжелых боях, которые ведутся на подступах к Артемовску. Украинская армия отходит на западные и северо-западные окраины города, сообщил офицер.
Опубликовано: Максим Алексеев
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