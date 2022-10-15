Зеленский заявил о бедственном положении ВСУ в районе Артемовска

Президент Украины рассказал о бедственном положении, в котором оказались подразделения ВСУ в районе Артемовска.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подразделения ВСУ оказались в крайне тяжелом положении в районе Артемовска в Донбассе. Такая ситуация не меняется уже несколько дней, дополнил он.

"Самая тяжелая ситуация на Бахмутском (Артемовском) направлении. Как и в предыдущие дни, держим оборону", — написал Зеленский.

Ранее один из командиров подразделений Народной милиции ЛНР Андрей Морочко рассказал о тяжелых боях, которые ведутся на подступах к Артемовску. Украинская армия отходит на западные и северо-западные окраины города, сообщил офицер.