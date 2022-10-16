Олаф Шольц выступил за отмену принципа единогласия в ЕС

Канцлер Германии выступил за отмену принципа единогласия в Европейском союзе и скорейшее создание европейских вооруженных сил.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал отказаться от принципа единогласия при принятии решений по внешней и налоговой политике Европейского союза.

Глава правительства ФРГ также ратует за укрепление самостоятельности ЕС и предложил скоординировать усилия по скорейшему созданию вооруженных сил объединенной Европы.

Шольц заявил о необходимости сформировать подразделения быстрого реагирования и шаб-квартиру ВС ЕС уже к 2025 году.