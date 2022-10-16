Олаф Шольц выступил за отмену принципа единогласия в ЕС
2022-10-16
00:36
Канцлер Германии выступил за отмену принципа единогласия в Европейском союзе и скорейшее создание европейских вооруженных сил.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал отказаться от принципа единогласия при принятии решений по внешней и налоговой политике Европейского союза.
Глава правительства ФРГ также ратует за укрепление самостоятельности ЕС и предложил скоординировать усилия по скорейшему созданию вооруженных сил объединенной Европы.
Шольц заявил о необходимости сформировать подразделения быстрого реагирования и шаб-квартиру ВС ЕС уже к 2025 году.
Опубликовано: Максим Алексеев
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