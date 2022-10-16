Южнокорейский бойз-бэнд BTS дает концерт, который может стать последним за многие годы
2022-10-16
01:24
Южнокорейский бойз-бэнд BTS выступил на концерте в Пусане, чтобы продвинуть второй по величине город Южной Кореи в качестве кандидата на проведение Всемирной выставки 2030 года и привлечь десятки тысяч поклонников со всего мира.
Ранее участники группы заявили, что расходятся на неопределенное время. Все они хотят заняться сольными проектами. К тому же старшего из них вскоре призовут в армию, хотя на данный момент ему предоставили отсрочку.
После того, как мировое турне BTS 2020 года, номинированного на премию «Грэмми», было отменено из-за пандемии, группа перешла на онлайн-концерты. С декабря они отыграли восемь концертов в США.
Опубликовано: Светлана Репина
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Южнокорейский бойз-бэнд BTS дает концерт, который может стать последним за многие годы
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