Медведев обвинил Макрона в ущербном восприятии реальности

Заместитель председателя Совета безопасности России высказал мнение о том, что слова французского президента о Кавказе связаны с ущербным восприятием реальности.

В своей странице ВКонтакте Дмитрий Медведев написал, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва использует конфликт Армении и Азербайджана для дестабилизации ситуации на Кавказе связанна с ущербным восприятием действительности.

"Заявление более, чем некорректное, но вполне объяснимое с учетом ущербного атлантического восприятия действительности", — написал зампред Совбеза РФ.

Ранее в интервью France 2 Макрон заявил, что Россия намеренно вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Кавказе.