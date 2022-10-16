Медведев обвинил Макрона в ущербном восприятии реальности
2022-10-16
01:28
Заместитель председателя Совета безопасности России высказал мнение о том, что слова французского президента о Кавказе связаны с ущербным восприятием реальности.
В своей странице ВКонтакте Дмитрий Медведев написал, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва использует конфликт Армении и Азербайджана для дестабилизации ситуации на Кавказе связанна с ущербным восприятием действительности.
"Заявление более, чем некорректное, но вполне объяснимое с учетом ущербного атлантического восприятия действительности", — написал зампред Совбеза РФ.
Ранее в интервью France 2 Макрон заявил, что Россия намеренно вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Кавказе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Медведев обвинил Макрона в ущербном восприятии реальности
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